«Хочу в тимуровцы!» — в музее К.А. Федина

Выставка по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» — это путешествие в 1930-е годы. Здесь можно побывать в секретном штабе на чердаке, увидеть пионерский барабан и горн, школьные принадлежности, карту дачного посёлка и даже заглянуть в походный кинозал.

Выставка — интерактивная, для детей и взрослых. Она о том, что такое добрый поступок и почему он часто совершается втайне. Как и у героев Гайдара.

Приходите — пережить, вспомнить, рассказать детям.

ул. Чернышевского, 154. Билеты — от 150 .