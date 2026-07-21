Саратовская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что регион отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зону специальной военной операции. В состав груза вошли строительные материалы и различное необходимое оборудование.

Это уже не первая партия помощи от саратовцев. Жители региона регулярно формируют посылки для бойцов.

Роман Бусаргин подчеркнул важную роль волонтёров: «Спасибо всем жителям и волонтёрам, которые принимают активное участие в поддержке наших военнослужащих»..

Таким образом, Саратовская область продолжает активно поддерживать своих земляков, обеспечивая их самым необходимым для выполнения боевых задач.