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НовостиОбщество21 июля 2026 15:03

Саратовская область отправила на СВО очередной гуманитарный груз

Роман Бусаргин подчеркнул важную роль волонтёров
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что регион отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зону специальной военной операции. В состав груза вошли строительные материалы и различное необходимое оборудование.

Это уже не первая партия помощи от саратовцев. Жители региона регулярно формируют посылки для бойцов.

Роман Бусаргин подчеркнул важную роль волонтёров: «Спасибо всем жителям и волонтёрам, которые принимают активное участие в поддержке наших военнослужащих»..

Таким образом, Саратовская область продолжает активно поддерживать своих земляков, обеспечивая их самым необходимым для выполнения боевых задач.