В области создадут центр ремонта сельхозтехники за 500 млн рублей

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В Саратовской области начнётся строительство современного дилерского технического центра для ремонта и обслуживания сельхозтехники. Инвестор — ГК «АГРОТЭК». Объём вложений составит 500 млн рублей, реализация рассчитана на 2026–2028 годы. Центр создаст 50 рабочих мест. Предприятие будет заниматься диагностикой, гарантийным и постгарантийным обслуживанием, предпродажной подготовкой, ремонтом узлов и поставкой запчастей. Особое внимание — подготовке техники к сезонным работам.

Площадь комплекса — 1 800 кв. м. На первом этаже разместят сервисную зону для нескольких тракторов, склады, административно-бытовой корпус. На втором — офисы, переговорные и конференц-зал для семинаров и обучения фермеров. Предусмотрена круглогодичная выставка техники и демонстрационные поля.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что центр укрепит материально-техническую базу АПК области и соседних регионов. Соглашение подписано губернатором в июле 2026 года.