В Саратовской области выбрали лучшие военно-патриотические клубы

В Саратовской области подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший военно-патриотический клуб ПФО». В оргкомитет поступило 56 заявок из 26 районов и Саратова. В первой категории (население менее 50 тыс.) лучшим признан клуб «Авангард» из Аткарска, второе место — у «Патриота» из Татищевского района, третье разделили «Звезда» из Дергачей и «Раскат» из Марксовского района. Во второй категории (свыше 50 тыс.) победил клуб «Звезда» из Балашова, второе место — у морского объединения юнг Саратова, третье — у «Центуриона» из лицея «Солярис» и отряда «Патриот» из Энгельса.

Замминистра образования Михаил Попов отметил, что военно-патриотические клубы — важная часть системы воспитания, где школьники и студенты изучают историю, встречаются с ветеранами, осваивают военно-прикладные дисциплины и занимаются волонтёрством.

Победители регионального этапа представят область на окружном финале проекта «Герои Отечества», который проходит под патронатом полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.