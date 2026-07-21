Работники торговли Саратовской области получили федеральные награды

Фото: МинИнформ 64 Z

В преддверии Дня работника торговли в Правительстве области прошла торжественная церемония награждения сотрудников отрасли. Награды вручили заместитель председателя правительства Алексей Никитин, министр экономического развития Андрей Разборов и председатель областной профсоюзной организации «Торговое единство» Светлана Курникова. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие торговли работники получили награды федерального и регионального уровней.

Звание «Почётный работник торговли» присвоено семи специалистам — среди них индивидуальные предприниматели, руководители и заместители директоров крупных торговых предприятий. Министр Андрей Разборов подчеркнул, что сегодня в регионе работают свыше 14 тысяч магазинов, а в отрасли заняты около 58 тысяч человек, что делает торговлю одним из ключевых работодателей области, обеспечивающих продовольственную безопасность и социальную стабильность.

Торговая отрасль региона продолжает уверенно расти: за 5 месяцев текущего года оборот розничной торговли составил 310 млрд рублей — 104,4% к аналогичному периоду прошлого года.