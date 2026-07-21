В регионе появится 43 новых ФАПа по нацпроекту

В Саратовской области в этом году планируется закупка и монтаж 43 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и отделений врача общей практики. Новые медицинские объекты появятся в Энгельсском, Балаковском, Балашовском, Турковском, Самойловском и других районах. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта Президента Владимира Путина «Продолжительная и активная жизнь».

Яркий пример — село Долина Фёдоровского района, где возводится отделение общей врачебной практики. На сегодняшний день выполнен монтаж навесных элементов, осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, ведутся работы по установке сэндвич-панелей. В ближайшее время планируется подключение водоснабжения и водоотведения. Строительство идёт строго по утверждённому графику и находится на ежедневном контроле главного врача.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков подчеркнул значимость перемен: «Мы изменили саму культуру первичного звена. ФАПы стали тем местом, где встречаются современная инфраструктура, квалифицированные кадры, цифровые сервисы и служба здоровья — это именно то, что сегодня настроено на поддержание здорового долголетия. В рамках программы мы возводим ФАПы там, где раньше их не было никогда, а в некоторых населённых пунктах они приходят на смену устаревшим конструкциям. Главная цель — повышение доступности и качества медпомощи, максимально приближая её к жителям сельской местности». Министерство здравоохранения продолжает держать ход строительства на контроле.