В Саратовской области наградили лучших работников торговли

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

В Правительстве области в преддверии Дня работника торговли состоялось торжественное награждение работников отрасли.

Награды вручили заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, министр экономического развития Андрей Разборов и председатель Саратовской областной профсоюзной организации Профсоюза «Торговое единство» Светлана Курникова.

За добросовестный труд и значительный вклад в развитие торговли работники отрасли были отмечены наградами федерального и регионального уровней.

Звание «Почетный работник торговли» присвоено индивидуальным предпринимателям Елене Варзиной, Нине Кежаевой, Людмиле Хребтищевой, заместителю руководителя Юридического департамента АО «Торговый дом «ТЦ-Поволжье» Елене Чернышук, заместителю генерального директора по производству ООО «Кулинар» Анне Беспаловой, директору ООО Объединение розничной торговли «БОИСО» Андрею Щедрикову.

«Потребительский рынок не стоит на месте: он постоянно меняется, трансформируется, становится совершеннее. Сегодня в регионе работают свыше 14 тысяч магазинов, а за прилавком — как в рознице, так и в оптовой торговле — трудятся около 58 тысяч человек. Это делает сферу торговли одним из ключевых работодателей в Саратовской области. При этом она вносит весомый вклад в сохранение социальной стабильности и обеспечивает продовольственную безопасность», — подчеркнул министр экономического развития области Андрей Разборов.

Торговая отрасль Саратовской области продолжает уверенно развиваться. За 5 месяцев текущего года оборот розничной торговли составил 310 млрд рублей — 104,4% к аналогичному периоду 2025 года.

Министерство экономического развития Саратовской области