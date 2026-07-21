Горожане просят вернуть им "Саратов"

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В областном центре продолжается борьба за возвращение в государственную собственность легендарного кинотеатра «Саратов». История, которая началась с сомнительной продажи в частную собственность, и продолжается судебным процессом в 2026-м — это классический пример того, как чья-то выгода может уничтожить общественное достояние. Ещё один объект, проданный в лихие времена, доведен до «ручки».

Наконец-то государство приняло решение вернуть кинотеатр. Однако нынешний собственник, вместо того чтобы отказаться от кинотеатра, продолжает судиться. По закону бремя содержания лежит на текущих владельцах, пока их права сохраняются в реестре. Но свои деньги они уже давно не вкладывают.

На протяжении нескольких лет здание, некогда являвшееся культурным центром города, стоит заброшенным. Его фасад оброс граффити, окна заколочены фанерой, территория продолжает зарастать травой и мусором, а на ступеньках теперь стоят не очереди за билетами, а одиночные пикеты неравнодушных горожан.