18-летняя саратовчанка отдала мошенникам 500 тысяч рублей

18-летняя жительница поселка Солнечный стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 500 тысяч рублей. В мае ей позвонили с сообщением о посылке, затем попросили код из смс, что привело к взлому аккаунта на «Госуслугах». Лжесотрудники Росфинмониторинга и силовики убедили девушку в том, что на неё оформлена доверенность, и потребовали «задекларировать» деньги матери.

Девушка сдала золотые украшения родственницы за 175 тысяч рублей, заняла 200 тысяч у дедушки и оформила кредит на 125 тысяч — все деньги переведены мошенникам. Возврата не последовало. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полиция призывает: не сообщайте коды из смс и данные карт, не переводите деньги по требованию незнакомцев.