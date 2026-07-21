В Саратове продолжается нанесение дорожной разметки на отремонтированных улицах

В Саратове продолжается нанесение дорожной разметки на улицах, где завершён ремонт дорожного покрытия. Эти работы обеспечивают безопасное и комфортное движение для всех участников дорожного движения. Разметка уже появилась на участках улицы Шелковичной, Белоглинской, в 13-м Белоглинском и 2-м Аткарском проездах в рамках ремонта дорог Фрунзенского района, реализуемого по инициативе председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Также разметка нанесена на улицах Большой Затонской, Тархова, Тулайкова, Технической, Барнаульской и Тульской, включая путепровод «Комсомольский» — в рамках программы ремонта областного центра, поддерживаемой губернатором Романом Бусаргиным. Кроме того, специалисты обновили разметку на дороге на Усть-Курдюм (частично отремонтированной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», частично за счёт областного бюджета), а также на улице Огородной на участке от 5-го Нагорного проезда до 2-й Нагорной.

Руководителю комитета дорожного хозяйства и благоустройства поручено не снижать темпы работ и взять их проведение под личный контроль. Разметка должна оперативно появляться на всех участках, где завершён ремонт дорожного покрытия. Власти держат ситуацию на контроле, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и комфорт горожан.