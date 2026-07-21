Фильм «Саратовские сайгаки» стал ответом на распространённые мифы

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Руководитель проекта «Родина Волго-Уральского Сайгака», Виталий Кошкин в эфире программы «Гость в студии» рассказал, почему документальный фильм «Саратовские сайгаки» пришлось создавать в срочном порядке.

По словам Кошкина, необходимость в фильме возникла после того, как в обществе начали распространяться ошибочные представления о сайгаках. Когда животные стали чаще появляться на территории Саратовской области, некоторые фермеры стали воспринимать их как угрозу.

В эфире ведущая отметила, что сайгаков нередко называют «инженерами степной природы», поскольку они помогают поддерживать экосистему степей, и эксперт с этим согласился.

Кошкин также рассказал, что для казахов и калмыков сайгак считается священным животным. По его словам, уважительное отношение к природе было характерно и для древних народов, населявших территорию современной России.

Именно поэтому авторы проекта решили снять документальный фильм «Саратовские сайгаки», который должен был помочь развеять распространённые мифы и рассказать о роли этих животных в природе.

«Пришлось в пожарном порядке снять фильм “Саратовские сайгаки”, потому что так называемые зоологи утверждали, что сайгак, родившийся на территории Саратовской области, почему-то казахский», — рассказал Виталий Кошкин.

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