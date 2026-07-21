Школьники из Саратова плетут маскировочные сети для бойцов СВО

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Учащиеся МОУ "СОШ № 22 имени Героя Советского Союза П.Т.Пономарева" г.Саратова вносят свой посильный вклад в помощь участникам специальной военной операции.

"Изготовление защитных сетей — это не только практическая помощь, но и символ единства. Школьники заботливо создают эффективные средства маскировки для военнослужащих. Каждая сеть — это весомый вклад в безопасность, частичка заботы и поддержки. Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоёмкая. Мы знаем, что такие сети помогают военным скрыть от глаз противника технику, сооружения, места укрытия бойцов. Каждый, кто плетет сети, верит, что они помогут сохранить жизнь бойцам", - рассказала директор школы, участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Татьяна Горбань.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".

Материал для маскировочной сетки предоставлен партийным проектом "Женское движение Единой России" Саратовской области.