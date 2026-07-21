В Гагаринском районе на водоёме обнаружено тело 72-летнего мужчины

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали процессуальную проверку по факту гибели 72-летнего мужчины в Гагаринском районе. По предварительным данным, 20 июля 2026 года местные жители обнаружили тело пенсионера без признаков жизни в пруду, расположенном вблизи поселка Дубки. Тело извлекли из воды очевидцы, которые незамедлительно сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Следователи провели осмотр места происшествия. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Для установления точной причины гибели назначено судебно-медицинское исследование. Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственные органы напоминают, что любой водоем — это место повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила поведения на воде и особенно внимательно следить за детьми. Отдыхая у воды, не пренебрегайте мерами безопасности — это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким.