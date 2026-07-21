Почти 80% охотугодий области поставлены на кадастровый учёт

За 5 месяцев комитет охотничьего хозяйства и рыболовства поставил на кадастровый учёт почти 80% охотничьих угодий Саратовской области. В ЕГРН внесены сведения о 207 из 260 угодий. На середину июля в Роскадастр направлена документация ещё на 228 территорий. Задача — завершить работу до конца 2026 года.

Подготовительные работы провели ещё в 2025 году: уточнили границы, исключили земли, где охота запрещена, подготовили карты-схемы и описали все 260 угодий. «Информация о точных границах нужна и комитету — для учёта численности животных и определения объёмов добычи, и организациям — для ведения охотхозяйственной деятельности, и охотникам — для получения разрешений», — пояснил председатель комитета Александр Гаврилов.

Кадастровый учёт угодий — это порядок и прозрачность. Результатами смогут пользоваться все: от ведомств до простых охотников.