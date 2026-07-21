В Аткарске продолжается расчистка русла реки Аткары. Работы ведутся по поручению губернатора Романа Бусаргина в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Их цель — предотвратить негативное воздействие вод на территорию города. Проект рассчитан на четыре года. Первый этап стартовал в 2025 году: тогда провели подготовительные мероприятия и расчистили участок протяжённостью 1,6 километра. В 2026 году, после снятия нерестового запрета, работы возобновились.

Второй этап продлится ориентировочно до октября. За это время предстоит извлечь из реки более 70 тысяч тонн донных отложений и расчистить участок около километра. Сейчас подрядчик ведёт расчистку левого берега с понтона при помощи длиннорукого экскаватора. Уже заметны первые результаты: ширина отдельных участков реки увеличилась с 10 до 30 метров, что позволяет технике свободно перемещаться и выполнять задачи эффективнее.

К 2028 году общая протяжённость расчищенного участка русла Аткары достигнет 4,3 километра. Это улучшит экологическое состояние реки и снизит риски подтоплений в Аткарске.