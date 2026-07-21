Будущие педагоги прошли летнюю практику «Профессионалитета»

Студенты Саратовского областного педагогического колледжа завершили летнюю педагогическую практику в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Будущие педагоги работали вожатыми и инструкторами по физической культуре в детских лагерях имени Гайдара и «Ровесник». За время смен они освоили методы работы с детским коллективом, научились проводить мероприятия и разрешать конфликтные ситуации. Для многих этот опыт стал первым серьёзным шагом в профессию.

Студентка Зинаида Кащеева поделилась: «Я приобрела практические навыки организации досуга детей, освоила методы работы с временным коллективом, научилась проводить отрядные мероприятия и оперативно разрешать конфликты. Главная оценка — счастливые глаза детей в последний день смены». Студент Дмитрий Белозерцев, работавший инструктором по физкультуре, отметил, что научился адаптировать упражнения для детей разного возраста и подтвердил свой интерес к педагогической работе в сфере физического воспитания.

Практика позволила студентам применить полученные знания, быстро адаптироваться к новым условиям и научиться брать на себя ответственность. Проект «Профессионалитет» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Владимиром Путиным.