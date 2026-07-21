Воспитанники школы «РиФ» завоевали 17 медалей на всероссийских соревнованиях

Фото: МинИнформ 64 Z

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участвовали 65 спортсменов из 12 регионов. Воспитанники Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 17 медалей.

Лариса Петсольд получила три золота (толкание ядра, прыжок в длину, метание мяча) и два серебра (бег 100 и 200 м). Ульяна Никитина — два золота (800 и 1500 м) и бронзу (100 м). Софья Котенко — три золота (диск, копьё, ядро). Ольга Проскурина — два серебра (400 и 800 м). Даниил Кочнов — золото (800 м), два серебра (метание мяча, ядро) и бронзу (400 м).

Подготовили спортсменов тренеры Марина Иванова, Светлана Компанцева, Анна Николенко, Александр Хворов.