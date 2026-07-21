Выезд на переезд перед поездом стал причиной ДТП в Саратовской области

В Саратовской области на перегоне Бобровка – Карамыш Приволжской железной дороги произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда.

Сегодня в 10:36 водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд в момент, когда по нему следовал грузовой состав. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, схода подвижного состава не зафиксировано.

Инцидент не повлиял на движение других пассажирских поездов — график остался без изменений. Однако сам факт происшествия в очередной раз напоминает о том, насколько опасным может быть пренебрежение правилами безопасности на железнодорожных переездах.