Саратовские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

На полях Саратовской области преодолена первая знаковая отметка уборочной кампании. По данным регионального министерства сельского хозяйства на утро понедельника, намолочено свыше 1,057 млн тонн зерновых озимых культур при средней урожайности в 38,4 центнера с гектара. Это на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. К настоящему моменту механизаторы убрали около 17% от общей площади посевов.
«Текущий год выдался для аграриев непростым из-за погодных качелей весной, но грамотная работа с удобрениями и качественный семенной фонд позволили выйти на рекордные темпы. Мы идем с опережением графика», — прокомментировал заместитель председателя правительства области — министр сельского хозяйства Николай Иванов.
В региональном сводке лидируют пять муниципальных районов:
Энгельсский район — 118 тысяч тонн;
Пугачевский район — 108,6 тысячи тонн;
Краснокутский район — 88,3 тысячи тонн;
Ершовский район — 81,6 тысячи тонн;
Дергачевский район — 80,1 тысячи тонн.
По абсолютным показателям валового сбора Саратовская область входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу. При этом наиболее высокая отдача с каждого гектара зафиксирована в районах с иным типом почв:
Романовский район — 51,2 ц/га;
Турковский район — 45 ц/га;
Советский район — 44,5 ц/га.
Высокие темпы работ обеспечивают более 3,5 тысяч единиц современной зерноуборочной техники. В регионе задействовано свыше 12 тысяч человек, включая привлеченные студенческие отряды.
Уборочная кампания в регионе традиционно длится до конца сентября. Помимо озимой пшеницы, аграриям предстоит убрать яровые культуры, подсолнечник и кукурузу. Общая прогнозируемая площадь уборки в текущем году составляет более 3,9 млн гектаров. С учетом текущих показателей власти региона сохраняют предварительный прогноз общего валового сбора на уровне 5,5–6 млн тонн. Собранное зерно уже начало поступать на элеваторы Балаково, Маркса и Саратова, формируя резерв как для внутреннего потребления, так и для экспортных поставок.