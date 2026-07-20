Ушёл из жизни председатель Общественного совета Базарно-Карабулакского района

На 71-м году жизни скончался председатель Общественного совета Базарно-Карабулакского района, Почётный гражданин района, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Петрович Шевченко. Он родился 18 сентября 1955 года в Волгоградской области. После окончания Камышинского высшего военного строительного командного училища с 1978 по 1994 год проходил службу в шести военных округах. В 1988 году был направлен в зону аварии на Чернобыльской АЭС для ликвидации последствий, где в его подчинении находились семь рот.

В 1994 году переехал в Базарный Карабулак и до 2000 года занимал должность военного комиссара района. С 2012 года возглавлял Общественный совет, вёл активную работу с населением, участвовал в патриотическом воспитании молодёжи. Увлекался литературным творчеством, его стихи публиковались в сборниках. Был отмечен множеством государственных, ведомственных и общественных наград. С 2018 года являлся Почётным гражданином Базарно-Карабулакского района.

Жизнь Сергея Петровича — яркий пример беззаветного служения Отчизне. Администрация и депутаты района выражают искренние соболезнования семье.