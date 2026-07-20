Саратовчанка с протезом бедра покорила Эльбрус

Фото: Благотворительный фонд «Жизнь в Движении»

21-летняя саратовчанка Александра Гладкова, передвигающаяся на протезе бедра, покорила Эльбрус — высочайшую вершину Европы. Подопечная благотворительного фонда «Жизнь в Движении» совершила восхождение спустя год после первой неудачной попытки. Летом 2025 года команду остановили штормовой ветер и нулевая видимость на высоте 5350 метров, но Александра не сдалась и в 2026 году вновь отправилась к цели.

В этот раз восхождение прошло успешно — под руководством горных гидов Антона Бричевского и Софьи Шиловой девушка достигла вершины. «Прошлый год научил меня терпению, но мечта подняться на вершину никуда не исчезла. Эмоции не передать словами. Я хочу, чтобы другие ребята, столкнувшиеся с тяжёлыми травмами, тоже осознали: жизнь не заканчивается, в ней по-прежнему есть место для огромных высот», — поделилась Александра.

Саша перенесла ампутацию бедра после несчастного случая в 15 лет, но это не помешало ей оставаться в спорте. Она воспитанница школы олимпийского резерва, профессиональная прыгунья в воду с разрядом КМС, а сейчас осваивает горные лыжи, сноуборд и коньки.