В Петровске Саратовской области отремонтировали тротуары по региональной программе

Фото: Министерство строительства Саратовской области

В городе Петровске Саратовской области завершен очередной этап благоустройства пешеходной инфраструктуры. В рамках региональной программы, инициированной Губернатором Романом Бусаргиным, приведены в порядок тротуарные сети, ведущие к ключевым социальным объектам.

Обновлен тротуар на улице Московской. Он теперь служит полноценным пешеходным маршрутом, соединившим Казанскую церковь с местной достопримечательностью — Железным мостом через реку Медведицу.

Заасфальтированы участки, соединяющие центр города с районами Остров и Лопуховка.

Новые безопасные дорожки ведут из микрорайона Колбовка напрямую к Центральной районной больнице и городскому рынку.

Обновление пешеходных зон является частью масштабной областной кампании. В текущем году на ремонт тротуаров по всему региону дополнительно выделено 200 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется обновить около 35 километров покрытия.

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин отметил высокую эффективность программы: «Участки тротуарной сети, которые ремонтируются по региональной программе, выбирались вместе с местными жителями. Таким образом, с 2022 года удалось привести в порядок свыше 130 километров тротуаров. Перед подрядчиками стоит задача — завершить все работы до конца строительного сезона».

Выбор объектов для ремонта осуществляется при непосредственном участии горожан, что позволяет направлять бюджетные средства на решение самых острых проблем доступности городской среды. Всего за время действия программы (с 2022 года) в населенных пунктах региона было благоустроено более 130 километров пешеходных путей.