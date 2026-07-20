«Точки соприкосновения»: как иностранные студенты открывали для себя Саратовскую область

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Саратовском областном музее краеведения открылась фотовыставка «Точки соприкосновения», ставшая итогом масштабного социокультурного проекта. Экспозиция, подготовленная региональной общественной организацией «Общество друзей Саратовского музея краеведения» при поддержке Фонда президентских грантов (победитель конкурса 2025 года), рассказывает о том, как более 600 иностранных студентов из 76 стран мира знакомились с историей и традициями России.

Масштаб интеграции

В высших учебных заведениях Саратова сегодня обучаются около 5 тысяч иностранцев — представители государств ближнего зарубежья, Азии, Африки и Латинской Америки. Целью проекта «Точки соприкосновения» стала их мягкая адаптация к жизни в России через погружение в историю принимающего региона.

За время реализации культурно-просветительской программы участники посетили знаковые места:

От доспехов до советских парт

Выставка наглядно демонстрирует, что изучение истории может быть интерактивным и увлекательным. На занятиях дискуссионного «Диск-клуба» молодые люди неформально обсуждали увиденное, рассказывая друг другу о культуре своих родных стран.

Интерактивная часть программы позволила студентам примерить традиционные русские головные уборы и доспехи средневекового воина, а также сделать памятное фото у самолета Як-18, на котором учился летать первый космонавт планеты. С помощью механических тисков гости смогли «изготовить» продукцию первого Саратовского кирпичного завода и почувствовать себя советскими школьниками, посидев за партой с откидной столешницей. Кроме того, они познакомились с образцами оружия русского воина.

Погружение в краеведческую тематику затронуло и этническую историю края. Студенты узнали об основании города Маркса немецкими колонистами, заселении Заволжья чумаками из Малороссии и формировании немецкой автономии на Волге. Отдельный блок был посвящен вкладу Саратовской земли в Победу в Великой Отечественной войне и освоение космического пространства.

Экспозиция приурочена к Году единства народов России и 140-летнему юбилею Саратовского областного музея краеведения. Выставка ярко иллюстрирует многонациональную палитру современной российской молодежи и гостеприимство саратовской земли.