В Саратовской области продолжают реализацию федерального проекта «ЗдравКонтроль»

Фото: Минздрав Саратовской области

Продолжается успешная реализация федерального проекта «ЗдравКонтроль». Министерство здравоохранения области информирует вас о том, что в Российской Федерации продолжается успешная реализация федерального проекта «ЗдравКонтроль».

Организаторы проекта: Общественная палата Российской Федерации и Фонд «Социальная сфера».

Цель проекта – повышение уровня удовлетворенности пациентов медицинской помощью благодаря внедрению современных цифровых решений, направленных на решение проблем граждан при получении медицинской помощи, защиту их прав и информирование, а также общественный контроль сферы здравоохранения.

Через систему чатов федерального проекта «ЗдравКонтроль», соорганизатором которого выступает ОП РФ, обращения оперативно обрабатываются, и ответ на свой вопрос гражданин получает в течение двух часов.

В медчатах решаются такие вопросы, как проблемы записи к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, отсутствие маршрутизации пациентов, нарушения сроков ожидания на обследования и анализы, справочные вопросы при проблемах с получением медицинской помощи, нарушения этики и деонтологии, а также незаконные требования и навязывание платных услуг.

В каждый медчат, помимо модератора, подключаются ответственные лица от медорганизаций, прокуратур субъектов РФ, территориальных органов Росздравнадзора, которые помогают жителям решить проблему или получить разъяснение по вопросу. Жители могут добавиться в медчат своего города или региона по активной ссылке или через куар-код.

Член ОП РФ обратил внимание пользователей, что для сообществ проекта «ЗдравКонтроль» действуют единые правила. Например, здесь недопустимо ругаться и высказывать субъективные оценочные суждения, приветствуется уважительная коммуникация друг с другом и врачами проекта.

Чаты работают с 08:00 до 20:00 по местному времени с понедельника по субботу.

Проект «ЗдравКонтроль» — это пять лет успешной работы по защите прав пациентов с аудиторией более миллиона человек. Он реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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