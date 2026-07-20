В Екатериновском районе Саратовской области в ДТП погиб 32-летний водитель

Утром 20 июля на территории Екатериновского района произошла трагедия. Вблизи села Переезд в смертельную аварию попал внедорожник.

По предварительным данным, предоставленным областной Госавтоинспекцией, около 06:00 утра 32-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справился с управлением. Машина допустила съезд с проезжей части и опрокинулась.

В результате полученных травм водитель скончался на месте до приезда экстренных служб. Движение других транспортных средств данный инцидент не затронул.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Официальные представители ГУ МВД России по Саратовской области просят свидетелей аварии или обладателей записей с видеорегистраторов откликнуться для установления точной картины случившегося.