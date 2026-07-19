Крупнейший распределительный центр площадью более 83 тысяч квадратных метров планируют сдать в эксплуатацию до конца года

В Саратове завершается строительство ключевого объекта региональной инфраструктуры — логистического центра компании ООО «Метрикс Логистик». Губернатор Роман Бусаргин проинспектировал ход работ на площадке, подтвердив, что проект общей стоимостью свыше 6 млрд рублей будет введен в строй в текущем году.

Новый комплекс станет частью большого логистического кластера и одним из крупнейших подобных объектов в Поволжье. Его площадь превысит 83 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с десятками футбольных полей под одной крышей.

Особое внимание инвесторы уделяют безопасности и социальной ответственности бизнеса. Параллельно со строительством складов компания рассматривает создание собственного современного пожарного депо. Этот объект будет обслуживать не только территорию самого логистического центра, но и близлежащие населенные пункты, повышая общий уровень защищенности района.

Удачное расположение кластера вблизи объездной дороги стало стратегическим преимуществом для всего региона. Как отметил глава области, такая локация значительно облегчает работу торговым предприятиям и производителям, позволяя выстраивать кратчайшие маршруты доставки. При этом транзитное движение большегрузов практически не затрагивает городские магистрали, сохраняя дорожное полотно внутри Саратова и избавляя жителей от лишнего шума и пробок.

«Реализация таких крупных проектов напрямую влияет на экономическую активность региона, — подчеркнул Роман Бусаргин. — Это создает условия для роста малого и среднего бизнеса в сфере грузоперевозок, хранения товаров и сопутствующих услуг. Мы видим большой интерес инвесторов к нашим площадкам».

Приход крупного федерального или регионального игрока в лице «Метрикс Логистик» формирует вокруг себя целую экосистему занятости. Помимо прямых вакансий на складе (операторы линий, водители погрузчиков, логисты), новые рабочие места появятся в охранных структурах, клининге, IT-обслуживании и общественном питании. Ожидается, что запуск хаба также простимулирует развитие придорожного сервиса вдоль объездной трассы.