Одним из первых резидентов Столыпинского парка станет молочный комбинат "Сокол"

Фото: Правительство Саратовской области

Одним из первых якорных резидентов столыпинского индустриального парка стало ООО «Молочный комбинат Сокол». Проект получил статус приоритетного: общий объем инвестиций превысит 1,6 млрд рублей, а для жителей региона откроется 260 новых современных рабочих мест.

Губернатор Роман Бусаргин лично проконтролировал ход работ на строительной площадке. По словам главы региона, реализация проекта идет строго по графику. Сейчас ведется активная подготовка фундамента здания основного производственного корпуса. К наступлению зимы подрядчик приступит к монтажу внутренних инженерных сетей и технологического оборудования.

Производственная мощность первой очереди комбината составит 100 тонн молока в сутки. В ближайшее время руководство предприятия начнет переговоры с федеральными и региональными торговыми сетями для заключения контрактов на поставку готовой продукции. Это позволит обеспечить магазины свежим качественным товаром местного производства уже в кратчайшие сроки после запуска линии.

Успешный пример «Сокола» подтвердил эффективность выбранной экономической модели парка. Решение об использовании площадки Столыпинского индустриального парка (площадь — почти 85 га) подтвердили уже пять компаний-инвесторов. В рамках реализации своих проектов они получат доступ к широкому спектру преференций:

Одна из главных задач региональной власти сегодня — создать самые конкурентоспособные условия для инвесторов, чтобы такие масштабные проекты продолжали приходить в область. Развитие промпарка не только укрепляет продовольственную безопасность региона, но и дает мощный импульс рынку труда, обеспечивая специалистов стабильной занятостью на десятилетия вперед.