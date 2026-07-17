СК восстановил права ребёнка-инвалида на медицинские изделия

В социальной сети «ВКонтакте» в аккаунте приёмной Председателя СК России жительница Красноармейска Саратовской области сообщила о нарушении прав своей 16-летней дочери-инвалида. Девочка, страдающая сахарным диабетом, нуждалась в постоянном использовании жизненно необходимого медицинского изделия, однако с марта текущего года его не выдавали. Обращения в различные инстанции результата не дали.

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ситуация находилась на контроле Председателя СК России Александра Бастрыкина. Благодаря оперативным мерам и межведомственному взаимодействию права пострадавшей были полностью восстановлены.

В настоящее время девочка обеспечена необходимыми медицинскими изделиями в полном объёме. Информационный центр СУ СК по Саратовской области напоминает: в случае подобных ситуаций можно обратиться в ведомство — помощь будет оказана.