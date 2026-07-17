В области прошла «Семейная зарница» — победила семья Клоповых

В Саратовской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, преемственность поколений и патриотическое воспитание. Семьи проходили спортивные, тактические и интеллектуальные испытания.

Программа включала: оказание первой помощи, огневую подготовку, сборку-разборку автомата, выживание в полевых условиях, метание гранаты и тактическую игру на местности. Победителями стали: 1 место — семья Клоповых (Татищевский район), 2 место — семья Толмачёвых (Новобурасский район), 3 место — семья Медведевых (Саратов).

Игра реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минобороны и Росмолодёжи. Семейная зарница объединяет поколения и готовит защитников.