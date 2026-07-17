Приём заявок на «КАРДО» для жителей Саратовской области продлён

Приём заявок на участие в IX сезоне Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» для жителей Саратовской области продлён до 25 июля. Региональные атлеты, тренеры, танцоры, художники, видеографы и дизайнеры одежды старше 14 лет могут побороться за денежные призы, гранты и пройти обучение от топ-экспертов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, выбрать конкурсное направление и загрузить материалы в личный кабинет до указанного срока. Также попасть в финал можно через региональные, национальные и специальные этапы, проходящие в России и других странах.

В IX сезоне участники могут проявить себя в 13 направлениях — от BMX, скейтбординга и паркура до граффити, рэпа и диджеинга. Минимальный возраст участия снижен до 14 лет, что открывает новые возможности для молодых представителей уличной культуры и спорта.