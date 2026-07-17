В Марксовском районе начался проект «ИнвестПодбор»

Фото: Мининвест Саратовской области

16 июля 2026 года в Марксовском районе состоялось первое выездное мероприятие нового проекта министерства инвестиционной политики Саратовской области «ИнвестПодбор».

«В рамках проекта «ИнвестПодбор» представители министерства инвестиционной политики, Корпорации развития Саратовской области и других профильных организаций выезжают в муниципальные районы, чтобы на месте оценить состояние свободных площадок, бывших заводов и недействующих объектов, которые можно перезапустить и вовлечь в хозяйственный оборот. Это часть работы по внедрению в регионе муниципального инвестиционного стандарта 2.0», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Рабочая группа во главе осмотрела свободные площадки, среди них:

— территория бывшего лечебно-трудового профилактория в г. Марксе;

— производственная база на месте бывшего завода;

— лыжная база (двухэтажное нежилое здание).

По итогам осмотра состоялось заседание рабочей группы с участием главы Марксовского муниципального района, на котором обсуждались перспективы каждой площадки и возможные механизмы привлечения инвесторов.

«Проект «ИнвестПодбор» позволяет нам напрямую работать с муниципалитетами, находить новые инвестиционные площадки и предлагать инвесторам готовые решения. Это выгодно и районам, которые получают новые рабочие места и налоговые поступления, и бизнесу, ведь мы сокращаем время на поиск подходящей площадки и помогаем снять административные барьеры. Такой подход делает инвестиционный климат в регионе более прозрачным и комфортным для всех сторон», — добавил Александр Марченко.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области