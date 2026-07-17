Роман Бусаргин встретился с волонтерами движения «Добрые люди» Советского района

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с участниками добровольческой инициативы «Добрые люди» в Советском районе. Он выразил признательность активистам за их самоотверженный труд, отзывчивость и активную гражданскую позицию, отметив, что их деятельность является источником вдохновения и образцом для подражания.

С момента начала специальной военной операции силами добровольцев Советского района было передано на фронт свыше двухсот тонн гуманитарной помощи. В пункте сбора волонтеры занимаются изготовлением теплоизоляционных покрытий, обмундирования, постельного текстиля, а также ручным вязанием теплой одежды, производством окопных свечей и мобильных печей, и подготовкой продовольственных пайков. Активисты успешно сплели более сорока тысяч квадратных метров маскировочных полотен. Неоценимая помощь, оказанная ими, позволяет нашим военнослужащим ощущать заботу и поддержку своей малой родины.