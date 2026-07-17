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НовостиОбщество17 июля 2026 8:32

Роман Бусаргин встретился с волонтерами движения «Добрые люди» Советского района

Губернатор выразил признательность активистам за их самоотверженный труд
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с участниками добровольческой инициативы «Добрые люди» в Советском районе. Он выразил признательность активистам за их самоотверженный труд, отзывчивость и активную гражданскую позицию, отметив, что их деятельность является источником вдохновения и образцом для подражания.

С момента начала специальной военной операции силами добровольцев Советского района было передано на фронт свыше двухсот тонн гуманитарной помощи. В пункте сбора волонтеры занимаются изготовлением теплоизоляционных покрытий, обмундирования, постельного текстиля, а также ручным вязанием теплой одежды, производством окопных свечей и мобильных печей, и подготовкой продовольственных пайков. Активисты успешно сплели более сорока тысяч квадратных метров маскировочных полотен. Неоценимая помощь, оказанная ими, позволяет нашим военнослужащим ощущать заботу и поддержку своей малой родины.