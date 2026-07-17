Волонтеры и участницы "Женского движения Единой России" поселка Сазоново плетут маскировочные сети для участников СВО

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Волонтеры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" п.Сазоново плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции.

"Каждый день наши женщины плетут маскировочные сети. Работают с тканью разных цветов, а основная гамма должна соответствовать местности. Сети, имитирующие естественный ландшафт, эффективно скрывают позиции, технику, склады боеприпасов и личный состав от глаз противника. Поэтому мы плетём сети по индивидуальным заказам с учетом местности их дальнейшего применения, сезона использования, ландшафта, размера укрываемых объектов и срочности заказа. Сегодня как никогда всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне специальной военной операции", - поделились участницы партийного проекта "Женское движение Единой России".

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".