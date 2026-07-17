Саратовцам напомнили о пользе Пушкинской карты

Фото: Минкультуры Саратовской области

Чтобы летних впечатлений было еще больше, напоминаем о «Пушкинской карте» — специальной программе для молодых людей от 14 до 22 лет.

С помощью этой карты можно оплачивать билеты на культурные мероприятия. Номинал — 5 000 рублей в год (из них 2 000 рублей можно потратить на билеты в кино).

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Семья». В ней участвуют 12,5 тысяч организаций культуры. С начала реализации проекта молодежь приобрела 114 млн билетов на сумму 56,6 млрд рублей. Всего с января 2026 года «Пушкинскую карту» в ВТБ оформили почти 7 миллионов молодых людей.

- В Саратовской области отмечен устойчивый и растущий интерес школьников и молодёжи к культуре и искусству во многом благодаря программе «Пушкинская карта». За первое полугодие молодые зрители приобрели более 32 тысяч билетов в театры области по «Пушкинской карте». Лидером по посещаемости в рамках «Пушкинской карты» стал Саратовский театр драмы — он показал заметный рост молодежной аудитории и укрепил статус главной театральной площадки региона- рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Как начать пользоваться?

Вся подробная информация на Госуслуги Культура

https://culture.gosuslugi.ru