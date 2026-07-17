Дождливые выходные: саратовцев предупредили о непогоде

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В выходные дни, 18 и 19 июля, жителей Саратовской области ожидает дождливая погода. По данным регионального гидрометцентра, в субботу осадки сначала будут носить локальный характер, но к полудню распространятся на большую часть территории. Не исключена возможность грозовых разрядов во время дождей. В понедельник, 20 июля, также ожидается небольшой дождь.

В субботу ночью и утром столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов, днем температура повысится до +20…+25. В воскресенье ночные и утренние часы будут характеризоваться температурой от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +23…+26. В понедельник ночью и утром ожидается от +13 до +18 градусов, а дневная температура достигнет +26…+31.

На протяжении следующих трех дней ветер останется умеренным, его скорость составит 5-10 метров в секунду. В субботу и понедельник возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.