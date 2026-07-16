В Саратовскую область поступило 82 жалобы на продажу алкоголя

В министерстве экономического развития области подвели итоги контроля за розничной продажей алкоголя. С начала года поступило 82 обращения граждан — примерно столько же, сколько в прошлом. Основные жалобы касаются незаконной ночной продажи алкоголя и нарушения общественного порядка у торговых точек, особенно в сети «Пивной стандарт» в Саратове и Энгельсе. Правообладателям направлено около 100 предостережений.

Ведомство активизировало взаимодействие с полицией: совместных мероприятий проведено в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. Первый замминистра Олег Савенков отметил, что жители стали активнее сообщать о нарушениях, и ведомство оперативно реагирует на каждый сигнал, добиваясь наказания для нарушителей, особенно торгующих алкоголем ночью.

Министерство намерено продолжить практику контрольных закупок и усилить взаимодействие с правоохранительными органами.