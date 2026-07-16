В области обсудили поддержку участников СВО на семинаре Общества «Знание»

На площадке министерства труда и социальной защиты Саратовской области состоялся семинар для социальных служб, организованный обществом «Знание» при поддержке полпреда президента в ПФО и правительства региона. Более 100 специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями, обсудили комплекс мер поддержки. Зампред правительства Владимир Попов подчеркнул, что именно их повседневный труд является основой помощи защитникам.

Федеральный инспектор Людмила Борисова отметила, что формат семинара позволяет объединить на одной площадке всех специалистов, оказывающих поддержку. В программу вошли лекции и мастер-классы от федеральных экспертов. Руководитель Управления по развитию просветительской деятельности в ПФО Дмитрий Травкин подчеркнул, что главная ценность — интеграция теории в ежедневные задачи соцслужб.

Участники семинара получили не только знания, но и возможность применить их в условиях, приближенных к реальным задачам. В мероприятии участвовали руководители исполнительных органов, муниципальных образований, волонтёры и общественники.