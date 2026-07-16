В Саратовской области выросла средняя стоимость квадратного метра жилья

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Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин утвердил новую среднюю стоимость 1 квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года.

В среднем по региону показатель вырос на 6%. В Саратове стоимость увеличилась с 90 301 до 95 963 рублей, в Александровом Гае — с 24 607 до 26 150 рублей. Для строящихся жилых помещений цена также составит 95 963 рубля за квадратный метр.

Норматив применяется для расчёта социальных пособий и приобретения жилья для нуждающихся граждан. Министр отметил, что повышение необходимо, чтобы размер помощи соответствовал реальности, хотя эта стоимость обычно ниже рыночной.