В Вольске прошли учения по ликвидации очага АЧС

В Вольском районе завершились межрегиональные командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации очага африканской чумы свиней (АЧС). В них участвовали специалисты из Самарской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областей. По легенде, на природной территории обнаружены трупы свиней, предположительно сброшенные из автомобиля. Лабораторные исследования подтвердили вирус АЧС, что потребовало реагирования всех уполномоченных служб.

В ходе тренировки отработали полный комплекс противоэпизоотических мероприятий: от оповещения до отмены ограничений. Все службы продемонстрировали высокую координацию и готовность к реальному реагированию.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев подчеркнул, что лечения и вакцин против АЧС нет, поэтому единственный эффективный инструмент — жёсткая дисциплина и скорость реагирования всех ведомств. Главная цель учений — отработать механизмы межведомственного взаимодействия до автоматизма.