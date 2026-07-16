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НовостиОбщество16 июля 2026 11:14

Инвестиции в Татищевском районе выросли с 900 млн до 1,8 млрд рублей

Инвесторам предлагают 13 свободных площадок для бизнеса
Источник:kp.ru

В Татищевском районе Саратовской области объём инвестиций в основной капитал вырос с 900 млн до 1,8 млрд рублей с 2024 года. Об этом сообщил инвестиционный уполномоченный района Виктор Бычихин в ходе прямого эфира в рамках рубрики «Инвестиции районов». Сейчас в муниципалитете реализуется семь инвестиционных проектов.

Инвесторам предлагают 13 свободных площадок и три инвестиционных предложения: строительство производственного комплекса (70 млн рублей), элеватора мощностью 60 тыс. тонн (300 млн рублей) и стрелкового тира (25 млн рублей). Эти проекты направлены на развитие промышленности, логистики и спортивной инфраструктуры.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что рубрика «Инвестиции районов» помогает муниципалитетам заявлять о своём потенциале. Каждый инвестиционный проект создаёт новые рабочие места и способствует развитию территорий. Татищевский район активно привлекает бизнес, предлагая выгодные условия и готовые площадки.