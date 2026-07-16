В июне вакцинировано от бешенства более 66 тысяч животных

В июне 2026 года Госветслужба Саратовской области в рамках профилактических мероприятий вакцинировала от бешенства более 66 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. Из них: более 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 27 тысяч мелкого рогатого скота и 12 тысяч собак и кошек. Благодаря комплексной работе и постоянному контролю в регионе сохраняется благополучная эпизоотическая ситуация.

При подозрении на заболевание ветеринарные службы оперативно проводят диагностику. При подтверждении диагноза устанавливается карантин, выполняются мероприятия по локализации и ликвидации инфекции. Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев подчеркнул, что специалисты продолжают информировать население о необходимости вакцинации питомцев, проводят подворные обходы и организуют выездные пункты вакцинации.

Профилактика бешенства будет продолжена в течение всего года для поддержания эпизоотического благополучия и защиты здоровья населения.