Юные туристы совершили тематический велопоход «Космический маршрут»

Фото: МинИнформ 64 Z

Воспитанники отделения спортивного туризма спортшколы «Юность» приняли участие в уникальном туристическом велопоходе под названием «Космический маршрут» в Парке покорителей космоса.

Мероприятие было посвящено изучению исторических мест, связанных с освоением космоса, и пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи.

Главной целью похода стало посещение площадки приземления спускаемого аппарата — значимого для региона объекта, где юные туристы смогли познакомиться с историей космических полётов и техническими особенностями возвращения экипажей на Землю.

Во время экскурсии участники укрепляли практические навыки походной жизни и ориентирования на местности, совершенствовали велосипедную подготовку и работали в команде.

Инструкторы школы провели познавательные занятия, в рамках которых ребята узнали важные факты об освоении космоса и о механизмах приземления космических аппаратов.

«Мы ставили задачу не только дать детям спортивные навыки, но и пробудить интерес к истории родного края, — сказали педагоги, которые сопровождали юных туристов. — Вид площадки приземления и рассказы об экипажах сделали экскурсию особенно запоминающейся».

Один из участников, десятиклассник Алексей Смирнов, поделился впечатлениями: «Поход был крутым — и физически, и познавательно. Я впервые увидел место приземления и теперь ещё больше хочу узнать о космических полётах и технике».

- Подобные культурные и спортивные мероприятия важны для всестороннего развития подрастающего поколения: они одновременно способствуют физическому совершенствованию, развитию туристических навыков и углублению знаний об истории родного края, - отметил директор Парка покорителей космоса Анатолий Максимов.

Поход оставил у участников яркие впечатления и вдохновил их на новые спортивные достижения. Школа «Юность» планирует продолжать проведение тематических выездов и образовательных туров для воспитанников.