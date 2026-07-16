Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 6:16

Волонтёрами и участницами "Женского движения Единой России" села Прокудино изготовлена 265-я маскировочная сеть

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Волонтёрами и участницами партийного проекта "Женское движение Единой России" села Прокудино изготовлена 265-я маскировочная сеть.

"Для наших женщин это не просто дело рук, а способ быть полезными, общаться и чувствовать причастность к большому делу. Базовая технология плетения проста: в основу, которая выглядит как обычная рыболовная сеть, вплетаются ленты разных оттенков. Палитра зависит от сезонов и ландшафта. Маскировочные сети в зоне СВО это расходник: сгорела — поставили новую, поэтому потребность в маскировочных сетях есть всегда.

Не могу сидеть, сложа руки, хожу плести сети каждый день с любовью, молитвой, надеждой на нашу большую общую Победу. Низкий поклон тем, кто изо дня в день трудится во имя Победы ни покладая рук", - поделился участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" из Аткарского района.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.