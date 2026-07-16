Волонтеры и участницы "Женского движения Единой России" Даниловского ДК готовят сухари для бойцов СВО

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Волонтеры и участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" Даниловского сельского Дома культуры закупают хлеб и готовят сухари для наших участников специальной военной операции.

"Мы регулярно изготовливаем домашние сухари. Производство сухарей — процесс не быстрый. Сначала надо нарезать хлеб, дать ему полежать, чтобы ушла лишняя влага, а затем подсушить в духовке. Каждый кусочек готовили с заботой и теплом. Такие, казалось бы, простые вещи на самом деле имеют огромное значение. Ведь это поддержка, внимание и частичка дома для наших защитников. Мы знаем, что Победа близка, ведь мы едины и сильны духом!", - рассказала активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".