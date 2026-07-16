Вячеслав Володин анонсировал масштабную реставрацию колледжа имени Яблочкова

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Старейшее учебное заведение в сфере радиоэлектроники России — колледж имени П.Н. Яблочкова при СГУ — готовится к масштабному преображению. На это после рабочей поездки по корпусам учебного заведения указал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Зданию, которое является памятником архитектуры и инженерной мысли, исполнилось 125 лет, однако его стены долгое время не видели капитального ремонта.

Достояние страны с конкурсом 14 человек на место

Визит спикера парламента был посвящен не просто осмотру помещений, а стратегическому видению будущего саратовского профессионального образования.

«Колледж Яблочкова — это достояние не только Саратова и Саратовской области, а страны. Наша с вами задача — создать условия. Тогда со всей страны поедут сюда, потому что конкурс у него — 14 человек на место», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Высокий проходной балл (14 претендентов на одно бюджетное место) наглядно доказывает: престиж рабочих инженерных профессий возвращается. Однако учиться в стенах, требующих реставрации, для будущих специалистов высокотехнологичных отраслей становится диссонансом. Чтобы удержать эту планку и привлечь таланты из других регионов, необходима современная инфраструктура в исторических декорациях.

История и масштабы объекта

Здание колледжа было построено в 1900 году и имеет богатую историю. После разрушительного пожара в 1964 году комплекс удалось спасти и частично реконструировать: было восстановлено около 6 тысяч квадратных метров учебных площадей, добавлена надстройка с дополнительными этажами. Общая площадь здания составляет внушительные 12 тысяч квадратных метров.

Учитывая возраст постройки (125 лет) и объем площадей, речь идет не о косметическом ремонте, а о полноценной научной реставрации с сохранением исторического облика и полной заменой внутренних инженерных систем.

Поэтапный подход: начало работ уже в этом году

Понимая колоссальный масштаб задачи, Вячеслав Володин предложил руководству университета и колледжа подготовить детальный проект реставрации, но не ждать реализации единым блоком, а действовать оперативно.

«Учитывая, что здесь 12 тысяч квадратных метров, разобьем на этапы и начнем решать задачи в этом году», — отметил председатель Госдумы.