В июне в регионе привито от бешенства более 66 тысяч домашних животных

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В июне 2026 года Госветслужба Саратовской области в рамках профилактических мероприятий вакцинировала от бешенства более 66 тысяч домашних и сельскохозяйственных животных. Благодаря комплексным профилактическим мероприятиям и постоянному контролю эпизоотической ситуации в области сохраняется благополучная обстановка по бешенству.

На все случаи заболевания или подозрения в заболевании животных бешенством ветеринарные службы оперативно реагируют и проводят комплексную диагностику.

При подтверждении диагноза устанавливается карантин. В соответствии с ветеринарными правилами выполняются мероприятия по локализации инфекции и её ликвидации на строго определённых территориях (в установленных пунктах).

В июне 2026 года ветеринарные специалисты вакцинировали более 27 тысяч голов крупного и 27 тысяч голов мелкого рогатого скота. Вакцинации от бешенства подверглись 12 тысяч собак и кошек.

Благодаря системной работе ветеринарных специалистов в регионе сохраняется стабильная эпизоотическая ситуация. «Мы продолжаем активно информировать население о необходимости своевременной вакцинации своих питомцев. Наши специалисты проводят подворные обходы и организуют выездные пункты вакцинации, чтобы сделать процедуру максимально доступной», — подчеркнул начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Работа по профилактике бешенства будет продолжена в течение всего года с целью поддержания эпизоотического благополучия и защиты здоровья населения.