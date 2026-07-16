В Саратовской области за минувшие сутки случилось тридцать пожаров

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В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 30 пожаров, из них 22 раза горел мусор и сухая растительность.

Загорания бань были в Гагаринском районе, в селе Новоселовка Екатериновского района и в селе Ивановка Ивантеевского района. На тушение выезжали по 2 пожарных расчета.

В Саратове на Топольчанской огнем был повреждён потолок 2-комнатной квартиры 9-этажного дома. Площадь горения - 18 квадратных метров. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

В Новых Бурасах на 40 квадратах горел частный деревянный дом. На месте работали 2 расчета.

В Саратове на Тархова произошло загорание салона автомобиля. На место выезжал 1 пожарный расчет.

В Энгельсе на 82 квадратах горел частный дом. На тушении работали 3 расчета.

На пожаре в Саратове эвакуированы 11 человек.