Панков рассказал, какие новые специальности появились в колледже Красноармейска

Панков: "Вместе нам удалось спасти колледж от закрытия и расширить возможности обучения"

В автомобилестроительном колледже Красноармейска продолжается приемная кампания. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В этом году открыт набор на две новые программы профобучения: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящим открытым электродом» и «Швейное производство».

Новые специальности появились по просьбе жителей Красноармейского района. Они вносили предложения о том, какие профессии будут востребованы у местной молодежи. Вместе нам удалось спасти колледж от закрытия и расширить возможности обучения. И уже в этом году появились новые востребованные специальности. Важно, что для них есть бюджетные места. У ребят появилась возможность стать востребованными специалистами в строительной и производственной сфере, не уезжая из родного района», - отметил Николай Панков.