«Открытый диалог»: Роман Бусаргин анонсировал рабочую поездку в Советский район

Фото: Правительство Саратовской области

В преддверии рабочей поездки в Советский район Саратовской области губернатор Роман Бусаргин обратился к жителям муниципалитета через социальные сети с прямым предложением обсудить насущные проблемы. Глава региона призвал граждан не оставаться в стороне и высказать свое мнение о том, на какие болевые точки стоит обратить внимание в первую очередь.

Обращение губернатора было сформулировано максимально открыто: «Уважаемые жители, пишите, на что стоит обратить особое внимание. Какие проблемы муниципалитета, по вашему мнению, необходимо решать в первую очередь?»

К сообщению прикреплен призыв использовать интерактивную кнопку для отправки сообщений, что подчеркивает готовность администрации принимать обращения напрямую от населения, минуя длительную бюрократическую переписку. Такой формат позволяет сформировать так называемую «народную повестку» — список задач, основанный на реальных запросах людей.