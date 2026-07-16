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НовостиОбщество16 июля 2026 5:54

«Открытый диалог»: Роман Бусаргин анонсировал рабочую поездку в Советский район

Роман Бусаргин посетит Советский район Саратовской области
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Саратовской области

Фото: Правительство Саратовской области

В преддверии рабочей поездки в Советский район Саратовской области губернатор Роман Бусаргин обратился к жителям муниципалитета через социальные сети с прямым предложением обсудить насущные проблемы. Глава региона призвал граждан не оставаться в стороне и высказать свое мнение о том, на какие болевые точки стоит обратить внимание в первую очередь.

Обращение губернатора было сформулировано максимально открыто: «Уважаемые жители, пишите, на что стоит обратить особое внимание. Какие проблемы муниципалитета, по вашему мнению, необходимо решать в первую очередь?»

К сообщению прикреплен призыв использовать интерактивную кнопку для отправки сообщений, что подчеркивает готовность администрации принимать обращения напрямую от населения, минуя длительную бюрократическую переписку. Такой формат позволяет сформировать так называемую «народную повестку» — список задач, основанный на реальных запросах людей.