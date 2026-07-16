«Два лица одной эпохи»: саратовские дома-близнецы дворянки Васильевой официально стали памятниками архитектуры

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Саратов продолжает возвращать себе статус музея под открытым небом. Два старинных здания на улице Вольской, 69 — уникальные деревянные дома-близнецы, обложенные кирпичом, — получили официальный охранный статус и включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятники муниципального значения. Под государственную защиту взят не только каждый корпус в отдельности, но и весь архитектурный ансамбль целиком.

От зверинца до доходных домов: вековая история одного двора

История этого участка земли на углу современных улиц Вольской и Бахметьевской напоминает сценарий исторического романа.

Сегодня эта историческая функция зданий сохраняется лишь отчасти: один дом остается жилым, а во втором располагается «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Саратова».

Архитектурная ценность: почему их решили спасти

Путь к официальному признанию был долгим. Еще в минувшем сентябре по рекомендации Общественного научно-методического совета строения получили статус выявленных объектов культурного наследия. Накануне профильный комитет утвердил предмет охраны, детально зафиксировав все элементы, которые теперь запрещено изменять или уничтожать.

Эксперты отмечают высокую степень сохранности ансамбля:

Здания поставлены симметрично друг другу, а их парадные входы обращены внутрь двора. Это редкий пример продуманной планировки доходных домов начала XX века, создающий камерное городское пространство.

Центральные входы оформлены массивными портиками с треугольными фронтонами и каннелированными (вертикально желобчатыми) полуколоннами.

Сохранился выразительный кирпичный узор — геометрические ниши, плоские лопатки и клинчатые перемычки над окнами.

Внутри уцелели оригинальные деревянные лестницы с точёными балясинами, профилированными поручнями и лепные потолочные тяги.

Включение в федеральный реестр означает, что теперь любые работы в этих зданиях будут проходить строгий контроль реставраторов. Собственники и арендаторы обязаны поддерживать исторический облик, а государство берет на себя мониторинг состояния памятников.

Для жителей города это событие — гарантия того, что Саратов не потеряет свое лицо в угоду современной типовой застройке, и эти изящные «близнецы» еще долго будут радовать глаз прохожих на одной из центральных улиц.